南非汇市：兰特兑美元刷新纪录低位，拖累股市

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡9月7日 - 南非兰特兑美元周一下跌，刷新纪录低点，此前中国股市再次大跌，而兰特下跌也损及本地股市的金融和零售股。
1554 GMT, 兰特 跌1.03%，报14.0175兰特，前一交易日收于13.8750兰特。
美国市场休市，市场交易清淡。市场焦点重新回到亚洲市场，因股市下滑，而中国股市领跌。
中国周二将公布贸易数据，这也增添了对中国经济的忧虑。
Bidvest Bank外汇交易员Ion de Vleeschauwer表示，“只要中国经济承压，我们也不能幸免。”
受兰特下跌影响，南非公债收益率全线上扬，指标2026年公债收益率 上涨5个基点至8.615%。
南非股市指标Top-40指数 收低0.36%至43,389点，大盘综合指数 报48,847点，下跌0.52%。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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