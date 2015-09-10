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债券 | 2015年 9月 11日 星期五 00:02 BJT

南非汇市：南非兰特连升第三日，受好于预期的矿业和制造业数据鼓舞

路透约翰内斯堡9月10日 - 南非兰特周四继续前两日的上升势头收高，受好于预期的矿业和制造业数据鼓舞。

1511 GMT，兰特兑美元升1.01%，报13.6600兰特。

Investec首席分析师Annabel Bishop称，“兰特被认为严重超卖，因此正回升，但这并不意味着兰特不会在某一时刻跌穿14.00兰特价位，虽然该价位是一个很大的阻力位。”

受好于预期的数据提振，兰特收复了盘初的失地，数据显示，7月制造业和矿业产出比去年同期升5.6%。(完)

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