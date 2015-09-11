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债券 | 2015年 9月 12日 星期六 00:26 BJT

南非汇市：南非兰特持稳，本周升幅势将为3月来最大

路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周五持稳，但本周升幅势将为3月来最大。

1528 GMT，兰特兑美元 报13.6300兰特，较周四纽约收盘位13.623变动不大，但本周上扬。

兰特周一触及14.0175的纪录低点，因投资人担心中国经济成长放缓对全球经济的冲击，但之后兰特已经反弹约2.9%。

一商业银行交易员表示，在本周稍早兰特触及如此低水准后，已经出现修正，但仍受到下周美联储货币政策会议的牵制。

投资人之前抛售新兴市场资产，因预期美联储可能将在9月开始升息，但这一预期目前已经大致推迟至12月。(完)

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