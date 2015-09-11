南非汇市：南非兰特持稳，本周升幅势将为3月来最大

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周五持稳，但本周升幅势将为3月来最大。
1528 GMT，兰特兑美元 报13.6300兰特，较周四纽约收盘位13.623变动不大，但本周上扬。
兰特周一触及14.0175的纪录低点，因投资人担心中国经济成长放缓对全球经济的冲击，但之后兰特已经反弹约2.9%。
一商业银行交易员表示，在本周稍早兰特触及如此低水准后，已经出现修正，但仍受到下周美联储货币政策会议的牵制。
投资人之前抛售新兴市场资产，因预期美联储可能将在9月开始升息，但这一预期目前已经大致推迟至12月。(完)
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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