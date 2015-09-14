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债券 | 2015年 9月 15日 星期二 01:01 BJT

南非汇市：南非兰特上涨，数据改善为兰特在美联储会议前提供喘息机会

路透约翰内斯堡9月14日 - 南非兰特周一上涨，向好的经常项目数据预期在美国可能加息前为兰特提供喘息机会。

1540 GMT， 兰特兑美元 涨0.27%，至13.5250兰特，市场摆脱了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的担忧，对升息的担忧有可能让投资者远离有风险的新兴资产。

Stanlib分析师称，“希望FED本周开始升息，以抛开云雾，停止所有这些疯狂的猜测。”

周末来自中国的疲弱数据可能限制了涨幅。

世界第二大经济体中国周末发表的数据显示，投资和主要工业产品生产均下滑，经济第三季增幅可能出现全球金融危机来首次低于7%。

交易商称，南非将于周二发布经常项目数据，应该对兰特有支撑，这让兰特在将于周三开始的美联储会议前有了一些喘息空间。(完)

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