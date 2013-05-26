南非汇市：兰特再次走软，此前跌势曾延续一周

中国金融：推动绿色金融产品创新，加强信息披露防“洗绿”风险--央行副行长
路透北京4月15日 - 据中国证券网周六报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周五小幅下跌，此前矿业部门一周以来的利空消息曾令兰特跌至四年低位。
1515 GMT，兰特兑美元报9.5630兰特，较周四纽约收盘跌0.3%，但从周四触及的低位9.6980反弹。
全国矿业工会(National Union of Mineworkers)本周初提出最高加薪60%的要求后，兰特跌至四年低位，因投资者担心矿业部门可能再次出现动荡。
梅塞德斯南非工厂发生短期自发性罢工，一家铬矿罢工工人与安保人员发生冲突，亦损及本国货币。
南非央行周四维持附买回利率在5%不变，央行总裁马库斯(Gill Marcus)称市场开始预期降息为时过早，随后兰特上涨。不过分析师称，更持续的反弹要取决于南非的基本面。
“尽管兰特的风险仍然很高，但贸易和经常帐赤字收窄的前景，应能确保兰特走势在2013年下半年好转，尤其是如果全球经济企稳，并开始有大力度的增长的话，”Tradition Analytics在一份报告中称。“若(央行)宣布降息，信贷刺激型消费增多，将令兰特的风险再次上升。”
南非公债小幅走强，2026年到期公债收益率跌3个基点至7.055%，2015年到期公债收益率跌4.5基点报5.225%。(完)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币