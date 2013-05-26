南非汇市：兰特再次走软，此前跌势曾延续一周

路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周五小幅下跌，此前矿业部门一周以来的利空消息曾令兰特跌至四年低位。

1515 GMT，兰特兑美元报9.5630兰特，较周四纽约收盘跌0.3%，但从周四触及的低位9.6980反弹。

全国矿业工会(National Union of Mineworkers)本周初提出最高加薪60%的要求后，兰特跌至四年低位，因投资者担心矿业部门可能再次出现动荡。

梅塞德斯南非工厂发生短期自发性罢工，一家铬矿罢工工人与安保人员发生冲突，亦损及本国货币。

南非央行周四维持附买回利率在5%不变，央行总裁马库斯(Gill Marcus)称市场开始预期降息为时过早，随后兰特上涨。不过分析师称，更持续的反弹要取决于南非的基本面。

“尽管兰特的风险仍然很高，但贸易和经常帐赤字收窄的前景，应能确保兰特走势在2013年下半年好转，尤其是如果全球经济企稳，并开始有大力度的增长的话，”Tradition Analytics在一份报告中称。“若(央行)宣布降息，信贷刺激型消费增多，将令兰特的风险再次上升。”

南非公债小幅走强，2026年到期公债收益率跌3个基点至7.055%，2015年到期公债收益率跌4.5基点报5.225%。(完)

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