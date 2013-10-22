南非汇市：公债和兰特上涨，因美国非农就业数据逊于预期

路透约翰内斯堡10月22日 - 南非兰特兑美元周二涨至一个月高点，此前美国公布的9月非农就业数据疲弱，提振了新兴市场货币。

2026年到期指标公债收益率 下跌9.5个基点至7.705%。

Investec债市交易员Kgosi Tshite表示，“美国非农就业数据令人失望，意味着美联储缩减购债的时间比市场预期的还晚。这令风险偏好回升，人们乐意买入公债。”

兰特兑美元 上涨逾1%至9.7200，美国9月非农就业数据疲弱，令投资者认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在一段时间内继续维持刺激举措。

兰特上次触及以上水准是在9月20日。

现货金上涨至三周高点每盎司逾1,330美元，亦提振了兰特。(完)

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