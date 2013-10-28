南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债价格下跌

路透约翰内斯堡10月28日 - 南非政府公债周一连续第三日下跌，因投资者担心该国的长期财政状况，而兰特兑美元则持稳。

2026年到期指标公债收益率 上涨10.5个基点，报7.97%。

南非财政部上周公布2013年中期预算政策声明，2013/14年度预算赤字预估意外下调，但之后的几年赤字料将扩大。

公债收益率在预算公布后连涨三日，周一来到逾两周来最高。

约翰内斯堡证交所稍早公布的数据显示，上周海外账户卖出6亿兰特南非公债和21亿兰特股票，令兰特极易受到外部风险的冲击。

1542GMT，兰特兑美元 报9.8325兰特，较周五纽约收盘价9.8270几无变动，盘中一直处于近期的交投区间。(完)

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