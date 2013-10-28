版本:
中国
债券 | 2013年 10月 29日 星期二 07:28 BJT

南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债价格下跌

路透约翰内斯堡10月28日 - 南非政府公债周一连续第三日下跌，因投资者担心该国的长期财政状况，而兰特兑美元则持稳。

2026年到期指标公债收益率 上涨10.5个基点，报7.97%。

南非财政部上周公布2013年中期预算政策声明，2013/14年度预算赤字预估意外下调，但之后的几年赤字料将扩大。

公债收益率在预算公布后连涨三日，周一来到逾两周来最高。

约翰内斯堡证交所稍早公布的数据显示，上周海外账户卖出6亿兰特南非公债和21亿兰特股票，令兰特极易受到外部风险的冲击。

1542GMT，兰特兑美元 报9.8325兰特，较周五纽约收盘价9.8270几无变动，盘中一直处于近期的交投区间。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 徐文焰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐