南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债价格下跌

基金产业：美国应税债券基金最新一周流入56亿美元--理柏
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
路透约翰内斯堡10月28日 - 南非政府公债周一连续第三日下跌，因投资者担心该国的长期财政状况，而兰特兑美元则持稳。
2026年到期指标公债收益率 上涨10.5个基点，报7.97%。
南非财政部上周公布2013年中期预算政策声明，2013/14年度预算赤字预估意外下调，但之后的几年赤字料将扩大。
公债收益率在预算公布后连涨三日，周一来到逾两周来最高。
约翰内斯堡证交所稍早公布的数据显示，上周海外账户卖出6亿兰特南非公债和21亿兰特股票，令兰特极易受到外部风险的冲击。
1542GMT，兰特兑美元 报9.8325兰特，较周五纽约收盘价9.8270几无变动，盘中一直处于近期的交投区间。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 徐文焰)
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
抵押贷款支持证券(MBS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选