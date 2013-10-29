南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元全线走强

路透约翰内斯堡10月29日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因美元在美联储政策会议前全线上涨，且南非央行的报告凸显南非经济令人担忧。

1443GMT，兰特兑美元 报9.8650兰特，较周一纽约收盘价下滑0.4%。

美元指数上涨，受美联储会议前的仓位调整推动。美联储本次会议在周三结束，料将维持超宽松货币政策不变。

南非央行公布的金融稳定报告称，该国磕磕绊绊的经济以及频繁出现的罢工可能导致主权平等下调，南非债市也可能会从花旗银行全球债市指数中剔除。

周二公布的数据并无太多意外。

政府公债涨跌不一，2026年到期指标公债收益率 上涨1个基点，报7.935%。2015年到期公债收益率 下跌10个基点，报5.795%。(完)

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