南非汇市：兰特兑美元下跌，因美元全线走强

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透约翰内斯堡10月29日 - 南非兰特兑美元周二下跌，因美元在美联储政策会议前全线上涨，且南非央行的报告凸显南非经济令人担忧。
1443GMT，兰特兑美元 报9.8650兰特，较周一纽约收盘价下滑0.4%。
美元指数上涨，受美联储会议前的仓位调整推动。美联储本次会议在周三结束，料将维持超宽松货币政策不变。
南非央行公布的金融稳定报告称，该国磕磕绊绊的经济以及频繁出现的罢工可能导致主权平等下调，南非债市也可能会从花旗银行全球债市指数中剔除。
周二公布的数据并无太多意外。
政府公债涨跌不一，2026年到期指标公债收益率 上涨1个基点，报7.935%。2015年到期公债收益率 下跌10个基点，报5.795%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江