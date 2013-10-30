南非汇市：兰特兑美元持稳，政府公债下跌

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特兑美元周三持稳，投资者在美联储公布政策声明前仍保持谨慎。
1530GMT，兰特兑美元 报9.8820兰特，与周二纽约收盘价几乎持平。
兰特盘中低见9.9085，但周二以来一直陷于窄幅区间交投。
Bidvest Bank外汇交易员Ion de Vleeschauwer称，“兰特陷入区间交投。美元仍是主要影响，因为我们今晚将从美联储那里得到指引。”
周四南非将公布9月生产者物价指数和贸易数据，但美联储的政策声明仍将是兰特的主要推动力。
政府公债上涨，2026年到期指标公债收益率 下跌2个基点，报7.91%。2015年到期公债收益率 下跌11个基点，报5.78%。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。