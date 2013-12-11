南非汇市：兰特下跌，零售销售数据未能提振人气

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡12月12日 - 南非兰特周三走软，因略强于预期的零售销售数据未能安抚投资者。
1511GMT，兰特兑美元 报10.3835，较上日纽约收盘下跌近0.3%。
南非统计局周三公布，10月零售销售较上年同期增长1.3%，9月修正为增长0.1%。路透调查此前预期，10月零售销售增长1.2%。
Absa Capital分析师在报告中称，数据显示家庭支出或许仍会在第四季拖累成长。
公债涨跌互见，2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 持稳于8.235%，2015年到期的公债收益率 则下跌5个基点，至6.135%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。