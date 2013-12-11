南非汇市：兰特下跌，零售销售数据未能提振人气

路透约翰内斯堡12月12日 - 南非兰特周三走软，因略强于预期的零售销售数据未能安抚投资者。

1511GMT，兰特兑美元 报10.3835，较上日纽约收盘下跌近0.3%。

南非统计局周三公布，10月零售销售较上年同期增长1.3%，9月修正为增长0.1%。路透调查此前预期，10月零售销售增长1.2%。

Absa Capital分析师在报告中称，数据显示家庭支出或许仍会在第四季拖累成长。

公债涨跌互见，2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 持稳于8.235%，2015年到期的公债收益率 则下跌5个基点，至6.135%。(完)

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