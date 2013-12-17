南非汇市：兰特兑美元走软，公债价格预计可能走低

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡12月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模的不确定性促使投资者减少风险头寸。
南非兰特兑美元 较周一收盘价下跌多达0.9%，至10.3750，1537GMT，回落0.6%，报10.3430。
本地交易员周二结束长周末返场，抛售部分兰特头寸，投资者等待周三美联储发布政策声明。
部分市场人士押注，美国近期公布的强劲经济数据可能促使美联储从本月或1月开始缩减购债，但多数市场人士预计，联储将在3月开始行动。
指标2026年到期南非公债收益率(殖利率) 下跌3个基点，报8.205%。2015年到期公债收益率 回落2个基点，报6.075%，不过，交易商称，随着美联储周三公布利率决定的时间临近，公债价格的韧性可能降低。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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