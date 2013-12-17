南非汇市：兰特兑美元走软，公债价格预计可能走低

路透约翰内斯堡12月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模的不确定性促使投资者减少风险头寸。

部分市场人士押注，美国近期公布的强劲经济数据可能促使美联储从本月或1月开始缩减购债，但多数市场人士预计，联储将在3月开始行动。