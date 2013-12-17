版本:
中国
债券 | 2013年 12月 18日 星期三 03:40 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，公债价格预计可能走低

路透约翰内斯堡12月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减刺激规模的不确定性促使投资者减少风险头寸。

南非兰特兑美元 较周一收盘价下跌多达0.9%，至10.3750，1537GMT，回落0.6%，报10.3430。

本地交易员周二结束长周末返场，抛售部分兰特头寸，投资者等待周三美联储发布政策声明。

部分市场人士押注，美国近期公布的强劲经济数据可能促使美联储从本月或1月开始缩减购债，但多数市场人士预计，联储将在3月开始行动。

指标2026年到期南非公债收益率(殖利率) 下跌3个基点，报8.205%。2015年到期公债收益率 回落2个基点，报6.075%，不过，交易商称，随着美联储周三公布利率决定的时间临近，公债价格的韧性可能降低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐