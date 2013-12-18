南非汇市：兰特持稳，投资者静待美联储政策声明

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透约翰内斯堡12月18日 - 南非兰特兑美元周三下午持稳，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍后公布政策声明前，投资者对大举押注持谨慎态度。
1532 GMT，兰特兑美元 报10.3300，与周二纽约汇市收盘价持平。
当地交易商称，已推迟年底休假，等待美联储公布2013年最后一个政策决定。此次的政策声明中应包含美联储何时开始缩减经济刺激计划的线索。
南非公债价格小幅走低，市场交投清淡。指标2026年到期公债收益率 回落2个基点，报8.225%。(完)
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(编译 母红; 审校 张明钧)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
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