南非汇市：兰特兑美元跌至三周低点，年末市场成交清淡

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透约翰内斯堡12月27日 - 南非兰特兑美元周五下跌逾1%，至21天低点，因土耳其发生政局动荡，使投资者担忧收益高但风险更高的新兴市场资产。
南非公债也未能幸免，指标2026年到期的公债收益率(殖利率) 上涨3个基点，报8.185%，2015年到期公债收益率 上涨2.5个基点，报6.08%。
兰特兑美元 一度触及盘中低点10.4800，为12月6日以来最低，1453GMT时小幅回升至10.4400，上日收盘报10.3550。
“我们看到土耳其局势引发许多美元买盘，这不是因为南非存在与土耳其类似的状况，只是因为都同为新兴市场，”Bidvest银行的首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。
“市场成交清淡，因此波动被放大。投资者不愿在一年的这个时候出手，因为波动剧烈且幅度较大，可能会短时间内损失巨大。”
今年迄今兰特兑美元已经下跌逾23%，南非发生的一系列罢工打击了矿业和制造业生产，挫伤了投资者的信心。
此外，南非经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例接近7%，也使兰特在全球投资者倾向于避险时容易受到冲击。
在路透追踪的20种新兴市场货币中，今年兰特兑美元的跌幅名列第二，仅次于印尼卢比 。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜; 审校 白云)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江