南非汇市：兰特兑美元跌至三周低点，年末市场成交清淡

路透约翰内斯堡12月27日 - 南非兰特兑美元周五下跌逾1%，至21天低点，因土耳其发生政局动荡，使投资者担忧收益高但风险更高的新兴市场资产。

南非公债也未能幸免，指标2026年到期的公债收益率(殖利率) 上涨3个基点，报8.185%，2015年到期公债收益率 上涨2.5个基点，报6.08%。

兰特兑美元 一度触及盘中低点10.4800，为12月6日以来最低，1453GMT时小幅回升至10.4400，上日收盘报10.3550。

“我们看到土耳其局势引发许多美元买盘，这不是因为南非存在与土耳其类似的状况，只是因为都同为新兴市场，”Bidvest银行的首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“市场成交清淡，因此波动被放大。投资者不愿在一年的这个时候出手，因为波动剧烈且幅度较大，可能会短时间内损失巨大。”

今年迄今兰特兑美元已经下跌逾23%，南非发生的一系列罢工打击了矿业和制造业生产，挫伤了投资者的信心。

此外，南非经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例接近7%，也使兰特在全球投资者倾向于避险时容易受到冲击。

在路透追踪的20种新兴市场货币中，今年兰特兑美元的跌幅名列第二，仅次于印尼卢比 。(完)

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