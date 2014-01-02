南非汇市：兰特新年开局疲弱，兑美元急跌约2%至近五年低位

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透约翰内斯堡1月2日 - 南非兰特兑普涨的美元周四在新年首个交易日急跌近2%，至近五年低位，因投资者认为新兴市场资产风险较高，便出脱这些资产。
1551 GMT，兰特兑美元 报10.6450兰特，较前一日收盘价10.4755跌1.6%。
兰特稍早触及日低10.6755，距离2009年3月10日触及的10.6800仅咫尺之遥。
美元兑多数主要货币走强，市场为美国联邦储备理事会(FED/美联储)从本月开始缩减购债作准备。美联储的购债计划导致大量低成本资金流入高收益的新兴市场。
兰特2013年累积回落近24%，为2008年以来最大年度跌幅。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货