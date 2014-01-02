版本:
中国
债券 | 2014年 1月 3日 星期五 00:52 BJT

南非汇市：兰特新年开局疲弱，兑美元急跌约2%至近五年低位

路透约翰内斯堡1月2日 - 南非兰特兑普涨的美元周四在新年首个交易日急跌近2%，至近五年低位，因投资者认为新兴市场资产风险较高，便出脱这些资产。

1551 GMT，兰特兑美元 报10.6450兰特，较前一日收盘价10.4755跌1.6%。

兰特稍早触及日低10.6755，距离2009年3月10日触及的10.6800仅咫尺之遥。

美元兑多数主要货币走强，市场为美国联邦储备理事会(FED/美联储)从本月开始缩减购债作准备。美联储的购债计划导致大量低成本资金流入高收益的新兴市场。

兰特2013年累积回落近24%，为2008年以来最大年度跌幅。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 母红; 审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐