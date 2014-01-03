南非汇市：兰特从五年低点反弹，但基本面疲弱料令后市进一步下滑

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透约翰内斯堡1月3日 - 南非兰特兑美元在海外市场重挫至五年低点后，周五收复部分失地，不过经济基本面疲弱，预计将令兰特进一步下滑。
1457 GMT，兰特兑美元 报10.6275兰特，较前一日收盘价10.6865升0.5%。
周四，兰特大跌近2%，至10.7000，为2008年12月来最低，市场交投清淡，多数市场人士尚未结束年底休假回场。
一约翰内斯堡汇市交易员表示，“今日没有什么真正的因素影响市场，没有经济数据什么的。”(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。