南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于国内经济基本面疲弱

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透约翰内斯堡1月13日 - 南非兰特兑美元周一走低，南非国内经济基本面黯淡阻止兰特延续由美国疲弱就业数据引发的涨势。
1533GMT，兰特兑美元 下跌近1%至10.7535，周五纽约收盘价为10.6500。
兰特周五因美国非农数据逊于预期而暂作喘息，但周一回吐部分涨幅。
“考虑到潜在基本面依然疲弱，兰特仍不太可能强劲反弹，”Tradition Analytics分析师在客户报告中称。
投资者担心美国削减购债计划的影响，从而不断抛售南非资产。周一公布的官方数据显示，此趋势正在延续，境外账户上周分别抛售了17亿兰特南非债券和37亿兰特南非股票。
南非出口也很难从兰特疲软中获得强劲支撑，兰特汇率目前处于2008/09年全球金融危机高峰期以来的最低水平。
2015年到期的南非公债收益率(殖利率) 持稳于6.16%，2026年到期的公债收益率 下滑2个基点至8.175%。(完)
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