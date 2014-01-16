南非汇市：美国数据公布后兰特跌势暂停，但走势仍然脆弱

路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特近期的跌势周四暂停，因数据显示美国续请失业金人口猛增，美元承压。

1438 GMT，兰特持稳在10.8850兰特，稍早测试五年低位10.9620后反弹。数据显示，上周美国续请失业金人口升至六个月最高。

不过，美元强势看起来仍将推动兰特跌向11兰特的重要心理关口。

美元普涨，兑兰特本周每个交易日均测试2008年高位，因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能开始缩减购债加重了对南非经济疲弱的忧虑。

预计周四兰特跌势暂停仅是暂时现象，因重压兰特的国内因素仍然存在。(完)

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