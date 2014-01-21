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债券 | 2014年 1月 22日 星期三 00:13 BJT

南非汇市：兰特在上周大跌后回稳，投资人摆脱矿工罢工在即影响

(重发以补充漏字)

路透约翰内斯堡1月21日 - 南非兰特兑美元在上周大跌后周二回稳，投资人摆脱矿工罢工在即的影响。

兰特上周挫至五年低点10.9620后反弹，部分市场人士认为跌势过度。

1553GMT，兰特兑美元 报10.8395兰特，盘中多数时间在4分的狭窄区间内交投。(完)

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