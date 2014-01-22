南非汇市：兰特区间波动，铂金矿工罢工在即

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡1月22日 - 南非兰特兑美元周三呈区间波动，市场明显已经消化了铂金矿工即将罢工的因素。
1513GMT，兰特兑美元 报10.8525兰特，较周二纽约收盘价低约0.3%。
兰特在上周触及五年低点后，自本周初一直在10.77-10.90区间内波动。周三发布的消费者通胀报告没有大的意外，未能将兰特带出该区间。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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