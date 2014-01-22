南非汇市：兰特区间波动，铂金矿工罢工在即

路透约翰内斯堡1月22日 - 南非兰特兑美元周三呈区间波动，市场明显已经消化了铂金矿工即将罢工的因素。

兰特在上周触及五年低点后，自本周初一直在10.77-10.90区间内波动。周三发布的消费者通胀报告没有大的意外，未能将兰特带出该区间。(完)