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债券 | 2014年 1月 24日 星期五 00:30 BJT

南非汇市：兰特兑美元下探11关口，铂金矿工罢工开始

路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特兑美元周四大跌超过1%，至重要心理关口11兰特，至2008年10月来最低，因铂金矿工开始首日罢工。全球半数铂金产自南非。

1542GMT，兰特兑美元 报10.9910兰特，较周三纽约收盘价低约1.05%。盘中稍早兰特下探11关口。兰特兑英镑和欧元大跌约2%，分别报18.2789和14.9689。

分析师表示，鉴于劳资纠纷持续带来的负面人气，兰特跌穿11关口在所难免。(完)

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