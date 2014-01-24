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债券 | 2014年 1月 24日 星期五 23:49 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至五年低点，因铂金矿工罢工仍令投资人不安

路透约翰内斯堡1月24日 - 南非兰特兑美元周五在五年低点挣扎，因该国铂金矿工罢工进入第二日，继续令投资人不安。

周四兰特兑美元 跌穿11兰特关口，为2008年10月来首见，1511GMT，兰特报11.1075，较周四纽约收盘跌1%。

代表多达10万铂金矿工的工会领袖周四同全球三大铂金生产商Anglo American Platinum (Amplats), Impala Platinum 和Lonmin 的资方代表磋商，试图结束罢工。(完)

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