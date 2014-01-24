南非汇市：兰特兑美元跌至五年低点，因铂金矿工罢工仍令投资人不安

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透约翰内斯堡1月24日 - 南非兰特兑美元周五在五年低点挣扎，因该国铂金矿工罢工进入第二日，继续令投资人不安。
周四兰特兑美元 跌穿11兰特关口，为2008年10月来首见，1511GMT，兰特报11.1075，较周四纽约收盘跌1%。
代表多达10万铂金矿工的工会领袖周四同全球三大铂金生产商Anglo American Platinum (Amplats), Impala Platinum 和Lonmin 的资方代表磋商，试图结束罢工。(完)
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但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。