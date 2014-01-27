南非汇市：兰特重挫至数年低位，因新兴市场资产遭抛售和铂金矿工罢工

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透约翰内斯堡1月27日 - 南非兰特兑美元周一触及数年新低，是受创最重的新兴市场货币之一，投资者因担忧风险较高资产，遂大举抛售新兴市场资产。
涉及全球三大铂金矿商的多达10万工人的罢工也加剧了对南非经济体质的担忧，自2009年走出衰退以来，该国经济一直未能实现强劲增长。
兰特周一盘中下跌近1.5%，触及2008年底以来最低11.2550兰特。
1516 GMT，兰特缩减跌幅，报11.1560，但仍较上周五纽约收盘价低0.6%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透上海4月21日 - 业内人士周五透露，中国贵州省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3.56 %和3.89%，较投标区间下限分别上浮44和49个基点（bp），且均较区间上限低2个基点（bp）；对应投标倍数亦 均为1.65倍。 上述债券为该省今年第一和第二期专项地方债，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级 均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 发行期 ) 专项债券 三年 80 4月24日 七年 120 总计 200 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日 前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。