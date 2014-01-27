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债券 | 2014年 1月 28日 星期二 00:09 BJT

南非汇市：兰特重挫至数年低位，因新兴市场资产遭抛售和铂金矿工罢工

路透约翰内斯堡1月27日 - 南非兰特兑美元周一触及数年新低，是受创最重的新兴市场货币之一，投资者因担忧风险较高资产，遂大举抛售新兴市场资产。

涉及全球三大铂金矿商的多达10万工人的罢工也加剧了对南非经济体质的担忧，自2009年走出衰退以来，该国经济一直未能实现强劲增长。

兰特周一盘中下跌近1.5%，触及2008年底以来最低11.2550兰特。

1516 GMT，兰特缩减跌幅，报11.1560，但仍较上周五纽约收盘价低0.6%。(完)

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