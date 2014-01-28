南非汇市：兰特持稳，因新兴市场资产抛压减弱

路透约翰内斯堡1月28日 - 南非兰特兑美元周二持稳，上日重挫至五年低位，因新兴市场资产的巨大沽压减弱。

1540 GMT，兰特兑美元 报11.0500兰特，和周一收盘几无变动，周一盘中跌至11.2550兰特。

新兴市场货币的抛售暂停，令投资人可稍作喘息，他们希望土耳其央行在周二稍晚进行的紧急会议上将决定收紧政策，以支撑土耳其里拉。

土耳其央行预料将宣布升息，上周该央行决定不加息，令其货币里拉大跌。土耳其央行将在2200 GMT公布其政策声明。(完)

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