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债券 | 2014年 2月 4日 星期二 01:42 BJT

南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因市场认为升息幅度太小

路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周一大跌逾1%，因市场认为升息幅度太小，打压兰特至逾五年最低。

兰特兑美元 跌逾1%，报11.2545。(完)

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