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债券 | 2014年 2月 12日 星期三 23:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元持稳，升穿11关口后进一步大涨有难度

路透约翰内斯堡2月12日 - 南非兰特兑美元周三持稳，昨日收在关键的11.000水准之上，但进一步大涨有难度。

15086GMT，兰特兑美元 报10.9725，较周二收盘变动不大，盘中稍早高见10.9300。

交易商表示，兰特是受到中国贸易数据意外强劲，以及南非进口商需求稳健带动。

中国海关周三公布1月份进出口增幅双双达到10%，相较去年年初的高基数，两位数的进出口增幅远超市场预期，显示受欧美经济体回升，中国外贸开局良好。 (完)

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