南非汇市：兰特兑美元在关键的10.80水准止步，投资人担心当地及美国数据影响

路透约翰内斯堡2月18日 - 南非兰特兑美元周二走软，在关键的10.80水准止步，因投资人担心即将公布的当地和美国数据影响。

周一，兰特勉力收在近一个月最高水准，但周二未能有进一步斩获。

兰特兑美元跌0.5%，报10.8790，周一纽约市场收报10.8200。

兰特回落令10.79/80阻力水准保持完整，投资人静待明日南非公布的1月通胀数据，以判断央行上月升息50个基点是否足够。

投资人也在等待周三美联储公布1月货币政策会议记录，以及周四的美国通胀和初请失业金数据。(完)

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