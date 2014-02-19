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债券 | 2014年 2月 20日 星期四 00:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因新兴市场资产被抛售

路透约翰内斯堡2月19日 - 南非兰特兑美元周三下跌，跌回向重要心理关口11，受累于新兴市场资产被全面抛售。

周三投资人对新兴市场的信心恶化，因乌克兰政治动荡向诸如土耳其里拉 和南非兰特 等本已脆弱的货币施压。

兰特兑美元跌至10.9750日内低位，此为本周最低，周二纽约尾盘收报10.8750。在1545 GMT，兰特下滑0.4%，报10.9200。

高于预期的通胀数据没有为兰特提供支撑，该数据显示南非通胀升至四个月来最高，且非常接近央行目标区间3-6%的高端。(完)

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