南非汇市：兰特兑美元下跌，因新兴市场资产被抛售

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透约翰内斯堡2月19日 - 南非兰特兑美元周三下跌，跌回向重要心理关口11，受累于新兴市场资产被全面抛售。
周三投资人对新兴市场的信心恶化，因乌克兰政治动荡向诸如土耳其里拉 和南非兰特 等本已脆弱的货币施压。
兰特兑美元跌至10.9750日内低位，此为本周最低，周二纽约尾盘收报10.8750。在1545 GMT，兰特下滑0.4%，报10.9200。
高于预期的通胀数据没有为兰特提供支撑，该数据显示南非通胀升至四个月来最高，且非常接近央行目标区间3-6%的高端。(完)
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路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。