南非汇市：兰特兑美元下跌，因新兴市场资产被抛售

路透约翰内斯堡2月19日 - 南非兰特兑美元周三下跌，跌回向重要心理关口11，受累于新兴市场资产被全面抛售。

周三投资人对新兴市场的信心恶化，因乌克兰政治动荡向诸如土耳其里拉 和南非兰特 等本已脆弱的货币施压。