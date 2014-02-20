南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，助燃升息预期

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透约翰内斯堡2月20日 - 南非短债周四降至一个月最低，因兰特走软带动交易商消化今年进一步升息机率增加的预期。
兰特兑美元降至一周低点，投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推进计划的缩减购债，新兴市场抛售加剧。
美联储周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。 这令一些原本认为近期疲弱美国数据会令美联储放缓缩减购债的投资人意外。
兰特兑美元 周四跌穿重要心理关口11，至2月13日来最低，日低报11.1080。1530GMT，兰特兑美元略低于周三纽约市场收盘价11.0415。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)