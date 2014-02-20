南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，助燃升息预期

美联储周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。 这令一些原本认为近期疲弱美国数据会令美联储放缓缩减购债的投资人意外。