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债券 | 2014年 2月 21日 星期五 00:37 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，助燃升息预期

路透约翰内斯堡2月20日 - 南非短债周四降至一个月最低，因兰特走软带动交易商消化今年进一步升息机率增加的预期。

兰特兑美元降至一周低点，投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推进计划的缩减购债，新兴市场抛售加剧。

美联储周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。 这令一些原本认为近期疲弱美国数据会令美联储放缓缩减购债的投资人意外。

兰特兑美元 周四跌穿重要心理关口11，至2月13日来最低，日低报11.1080。1530GMT，兰特兑美元略低于周三纽约市场收盘价11.0415。(完)

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