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债券 | 2014年 2月 26日 星期三 00:33 BJT

南非汇市：兰特兑美元上升，此前公布的去年第四季GDP优于预期

路透约翰内斯堡2月25日 - 南非兰特兑美元周二上升，未跟随新兴市场走弱，因南非第四季国内生产总值(GDP)数据优于预期。

1525GMT，兰特兑美元 涨至10.7275，较上周一纽约收盘升0.6%。

周二数据显示，南非2013年第四季GDP按季成长3.8%，第三季按季增长0.7%，路透调查预期为第四季按季成长3.4%。

市场下一焦点将是周三南非财长Pravin Gordhan发布的预算案。(完)

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