南非汇市：南非预算案发布后兰特兑美元下滑，新兴市场货币承压

路透约翰内斯堡2月26日 - 南非兰特兑美元周三下滑，此前南非财长Pravin Gordhan发布2014年预算案，且新兴市场货币承压。

1535GMT，兰特兑美元 涨至10.8150，较周二纽约收盘跌0.8%。

Gordhan将今年经济成长预估下调至2.7%，并将2014/15年财赤相当于GDP比例由10月预估的4.1%下调至4.0%。

Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson表示，兰特走软更多是跟随土耳其里拉的走势，后者是因投资人担心政局不稳。(完)

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