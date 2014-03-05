南非汇市：南非兰特兑美元走强，跟随新兴市场货币涨势

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透约翰内斯堡3月5日 - 南非兰特兑美元周三走强，跟随新兴市场货币上扬之势，因兰特从海外寻找动力，助其升穿最近的阻力位。
路透跟踪的多数新兴市场货币兑美元走强，因乌克兰在短期内爆发战争的风险消退。
1620 GMT，兰特兑美元 上扬0.5%，报10.7110兰特，日高为10.6920，纽约市场周二收报10.7650。
兰特下一步要突破的关键水准是上周高位10.6570，升穿该水平将使兰特升向数月高位。
交易商称，如果对新兴市场的风险意愿继续得以保持，明日可能测试该水平。(完)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2