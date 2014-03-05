南非汇市：南非兰特兑美元走强，跟随新兴市场货币涨势

路透约翰内斯堡3月5日 - 南非兰特兑美元周三走强，跟随新兴市场货币上扬之势，因兰特从海外寻找动力，助其升穿最近的阻力位。

路透跟踪的多数新兴市场货币兑美元走强，因乌克兰在短期内爆发战争的风险消退。

1620 GMT，兰特兑美元 上扬0.5%，报10.7110兰特，日高为10.6920，纽约市场周二收报10.7650。

兰特下一步要突破的关键水准是上周高位10.6570，升穿该水平将使兰特升向数月高位。

交易商称，如果对新兴市场的风险意愿继续得以保持，明日可能测试该水平。(完)

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