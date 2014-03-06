南非汇市：南非兰特兑美元升至两个月高位，未受轮流停电影响

路透约翰内斯堡3月6日 - 南非兰特兑美元周四上扬，跟随欧元升势，未受南非六年内首次轮流停电影响。

欧洲央行决定维持利率不变，提振欧元兑美元升至12月底来最高。

1545GMT，兰特兑美元升至1月7日来最高10.5930兰特，周三纽约收报10.6600。

兰特交易员大致没有受到国有电力公司Eskom自2008年电力危机后首次实施轮流停电的影响，分析师称投资人已经消化了这一因素。(完)

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