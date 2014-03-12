南非汇市：南非兰特兑美元下跌至两周低位，因忧虑中国经济放缓

路透约翰内斯堡3月12日 - 南非兰特兑美元周三跌至两周低位，因中国经济成长忧虑向新兴市场货币施压，兰特也走低。

全球第二大经济体中国也是南非矿石的主要进口国，中国经济放缓可能冲击本已疲弱的南非出口。