南非汇市：南非兰特兑美元下跌至两周低位，因忧虑中国经济放缓

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透约翰内斯堡3月12日 - 南非兰特兑美元周三跌至两周低位，因中国经济成长忧虑向新兴市场货币施压，兰特也走低。
全球第二大经济体中国也是南非矿石的主要进口国，中国经济放缓可能冲击本已疲弱的南非出口。
周三兰特和其他商品货币一起走低，稍早触及两周低位。
在1600 GMT，兰特兑美元反弹，报10.8600兰特，几乎持平周二纽约收盘的10.8625。(完)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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