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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 00:51 BJT

南非汇市：南非兰特兑美元下跌至两周低位，因忧虑中国经济放缓

路透约翰内斯堡3月12日 - 南非兰特兑美元周三跌至两周低位，因中国经济成长忧虑向新兴市场货币施压，兰特也走低。

全球第二大经济体中国也是南非矿石的主要进口国，中国经济放缓可能冲击本已疲弱的南非出口。

周三兰特和其他商品货币一起走低，稍早触及两周低位。

在1600 GMT，兰特兑美元反弹，报10.8600兰特，几乎持平周二纽约收盘的10.8625。(完)

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