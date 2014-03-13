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债券 | 2014年 3月 14日 星期五 00:10 BJT

南非汇市：兰特走强，受助于欧元强势和南非制造业数据强于预期

路透约翰内斯堡3月13日 - 南非兰特兑美元周四走强，受助于欧元强势，以及该国制造业产出数据强于预期。

1454 GMT，兰特兑美元 报10.7400兰特，较周三纽约汇市收盘价上扬0.6%。

兰特走强，因欧元兑美元攀升至两年半高位。欧洲是南非最大的贸易伙伴。

南非统计局周四公布，1月制造业产量同比增长2.5%，12月修正后为增长2.8%，高于经济学家预计的按年增长1.95%。(完)

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