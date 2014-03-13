南非汇市：兰特走强，受助于欧元强势和南非制造业数据强于预期

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透约翰内斯堡3月13日 - 南非兰特兑美元周四走强，受助于欧元强势，以及该国制造业产出数据强于预期。
1454 GMT，兰特兑美元 报10.7400兰特，较周三纽约汇市收盘价上扬0.6%。
兰特走强，因欧元兑美元攀升至两年半高位。欧洲是南非最大的贸易伙伴。
南非统计局周四公布，1月制造业产量同比增长2.5%，12月修正后为增长2.8%，高于经济学家预计的按年增长1.95%。(完)
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路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --