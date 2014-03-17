版本:
中国
债券 | 2014年 3月 17日 星期一 23:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待关键数据和美联储会议

路透约翰内斯堡3月17日 - 南非兰特兑美元周一小幅走软，但限于狭窄区间内，市场静待本周稍后南非公布关键数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)举行政策会议。

1508 GMT，南特兑美元 报10.7280兰特， 较上周五纽约汇市收盘价低0.5%。

本周南非将公布2月通胀数据和1月零售销售数据，这将是兰特面临的主要风险。

美联储将在3月18-19日举行政策会议，会上可能草拟最终升息的计划。

一位交易员称，未来几天兰特应在10.67-10.82的区间内交投。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐