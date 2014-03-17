南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待关键数据和美联储会议

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透约翰内斯堡3月17日 - 南非兰特兑美元周一小幅走软，但限于狭窄区间内，市场静待本周稍后南非公布关键数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)举行政策会议。
1508 GMT，南特兑美元 报10.7280兰特， 较上周五纽约汇市收盘价低0.5%。
本周南非将公布2月通胀数据和1月零售销售数据，这将是兰特面临的主要风险。
美联储将在3月18-19日举行政策会议，会上可能草拟最终升息的计划。
一位交易员称，未来几天兰特应在10.67-10.82的区间内交投。(完)
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路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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