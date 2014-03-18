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债券 | 2014年 3月 19日 星期三 00:24 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，跟随新兴市场资产升势

路透约翰内斯堡3月18日 - 南非兰特兑美元周二走强，走势同其他新兴市场资产一致，因迹象显示在俄罗斯启动吞并克里米亚地区的进程后，乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势可能出现缓和。

1543 GMT，南特兑美元 报10.7315兰特， 较周一纽约汇市收盘价升0.3%。

俄罗斯总统普京周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯联邦，并称他不希望看到乌克兰进一步分裂，这引发俄罗斯等新兴市场资产上扬。

周三，兰特可能从南非公布的消费者通胀和零售销售数据中找到指因。周三市场的焦点在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策会议。(完)

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