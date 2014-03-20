南非汇市：兰特兑美元触及数周低位，因叶伦讲话提振美元

路透约翰内斯堡3月20日 - 南非兰特兑美元周四在逾三周最低位附近交投，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三的讲话暗示，将较预期提前升息，提振美元大涨。

叶伦在上任后的首次记者会上表示，美联储可能在今年晚些时候结束购债计划。她表示，可能在停止购债约六个月后开始升息，早于市场之前的预期。