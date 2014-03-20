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债券 | 2014年 3月 21日 星期五 00:53 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及数周低位，因叶伦讲话提振美元

路透约翰内斯堡3月20日 - 南非兰特兑美元周四在逾三周最低位附近交投，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三的讲话暗示，将较预期提前升息，提振美元大涨。

1549 GMT，兰特兑美元 报10.9390兰特，较周三纽约汇市收盘价低逾0.6%。稍早触及2月24日以来最低10.9785兰特。

叶伦在上任后的首次记者会上表示，美联储可能在今年晚些时候结束购债计划。她表示，可能在停止购债约六个月后开始升息，早于市场之前的预期。

周五南非金融市场将因假休市。(完)

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