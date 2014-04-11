南非汇市：兰特兑美元持稳，从前日触及三个月高位回落

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特兑美元在周五下午的交易中持稳，今日可能收在本周区间内，因全球新兴市场遭抛售，遏制了兰特的涨势。
1543 GMT，兰特兑美元 报10.4700兰特，与周四纽约汇市收盘价持平。
兰特从上日触及的三个月高位回落，因全球股市下挫导致投资者对风险较高资产态度谨慎，令新兴市场承压。
分析师称，下周美元/兰特应在目前的水平盘整。预计将在10.62兰特附近寻获支撑，此为兰特3月底到4月初的支撑位。
下周五，南非金融市场将因复活节假期休市一天。(完)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。