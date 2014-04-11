版本:
中国
债券 | 2014年 4月 12日 星期六 00:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元持稳，从前日触及三个月高位回落

路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特兑美元在周五下午的交易中持稳，今日可能收在本周区间内，因全球新兴市场遭抛售，遏制了兰特的涨势。

1543 GMT，兰特兑美元 报10.4700兰特，与周四纽约汇市收盘价持平。

兰特从上日触及的三个月高位回落，因全球股市下挫导致投资者对风险较高资产态度谨慎，令新兴市场承压。

分析师称，下周美元/兰特应在目前的水平盘整。预计将在10.62兰特附近寻获支撑，此为兰特3月底到4月初的支撑位。

下周五，南非金融市场将因复活节假期休市一天。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐