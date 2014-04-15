南非汇市：兰特兑美元走软，因预期中国经济成长数据疲弱

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月15日 - 南非兰特兑美元周二走软，连跌四日，因市场预计周三中国将公布的经济成长数据趋弱，投资人担心可能造成的影响。
1526 GMT，兰特兑美元 报10.5550兰特，因美元指数持坚，兰特兑美元较周一纽约收盘水准跌0.5%。
Investec EM分析师Ryan Wibberley表示，对乌克兰紧张局势升级的担忧也令新兴市场人气受压，如果周三中国公布的国内生产总值(GDP)数据逊于预期，会令压力加重。
他表示，“如果中国GDP数据令人震惊，全球市场将会出现抛售，资金将到美国公债以及可能是美国股市中避险，这对兰特有负面影响。”(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选