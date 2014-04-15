南非汇市：兰特兑美元走软，因预期中国经济成长数据疲弱

路透约翰内斯堡4月15日 - 南非兰特兑美元周二走软，连跌四日，因市场预计周三中国将公布的经济成长数据趋弱，投资人担心可能造成的影响。

1526 GMT，兰特兑美元 报10.5550兰特，因美元指数持坚，兰特兑美元较周一纽约收盘水准跌0.5%。

Investec EM分析师Ryan Wibberley表示，对乌克兰紧张局势升级的担忧也令新兴市场人气受压，如果周三中国公布的国内生产总值(GDP)数据逊于预期，会令压力加重。