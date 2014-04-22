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债券 | 2014年 4月 23日 星期三 00:09 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及一周低位，因乌克兰忧虑打压新兴市场资产

路透约翰内斯堡4月22日 - 南非兰特兑美元周二走低，因对乌克兰局势的忧虑重燃，打压新兴市场资产。

兰特还跟随欧元走势，因投资者认为欧洲央行将采取行动限制欧元进一步走强，兰特因此承压。

1509 GMT，兰特兑美元 跌至10.5445兰特，盘中触及近一周最低10.5720兰特。

上周触及的低位10.5845兰特为短期支撑区域，跌穿该水平，兰特可能跌向4月初触及的低位。(完)
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