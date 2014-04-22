南非汇市：兰特兑美元触及一周低位，因乌克兰忧虑打压新兴市场资产

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透约翰内斯堡4月22日 - 南非兰特兑美元周二走低，因对乌克兰局势的忧虑重燃，打压新兴市场资产。
兰特还跟随欧元走势，因投资者认为欧洲央行将采取行动限制欧元进一步走强，兰特因此承压。
1509 GMT，兰特兑美元 跌至10.5445兰特，盘中触及近一周最低10.5720兰特。
上周触及的低位10.5845兰特为短期支撑区域，跌穿该水平，兰特可能跌向4月初触及的低位。(完)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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