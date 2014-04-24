南非汇市：兰特连续第四日下跌，受美国数据和乌克兰局势影响

路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周四下跌，此前美国公布的数据巩固了美国经济成长加速的观点，导致兰特连续第四日下滑。

随着俄罗斯/乌克兰紧张局势升级，全球风险资产偏好受到打压，这也波及到兰特，而投资者还在等待南非国内矿业薪资谈判的结果。

1618 GMT，兰特兑美元 下跌0.3%至10.6240，低于周三纽约收盘10.5950。

本周以来兰特兑美元一直保持跌势，本周可能会收在10.70上方的3月低点。