版本:
中国
债券 | 2014年 4月 25日 星期五 06:43 BJT

南非汇市：兰特连续第四日下跌，受美国数据和乌克兰局势影响

路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周四下跌，此前美国公布的数据巩固了美国经济成长加速的观点，导致兰特连续第四日下滑。

随着俄罗斯/乌克兰紧张局势升级，全球风险资产偏好受到打压，这也波及到兰特，而投资者还在等待南非国内矿业薪资谈判的结果。

1618 GMT，兰特兑美元 下跌0.3%至10.6240，低于周三纽约收盘10.5950。

本周以来兰特兑美元一直保持跌势，本周可能会收在10.70上方的3月低点。

政府公债收益率几无变动，收盘涨跌不一，指标2026年到期公债 收益率上升1个基点至8.515%，而2015年到期公债 收益率则下跌1个基点至6.84%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐