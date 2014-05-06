南非汇市：兰特兑美元走强，但预计大选前将限于狭窄区间内

标题新闻：波士顿联储总裁罗森格伦称支持立即开始缩减联储所持公债规模的进程
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路透约翰内斯堡5月6日 - 南非兰特兑普跌的美元周二走强，因投资者对新兴市场的风险意愿重燃，但预计在大选前，兰特将限于狭窄区间内。
1501 GMT，兰特兑美元上扬0.3%，报10.5150兰特，在周一的区间内交投。
交易商称，国际投资者选择在周三选举日休市前进行稳妥交易。
分析师称，乌克兰政局动荡对市场人气的影响退居次席，导致兰特从欧元/美元的走向中寻找指引。
南非金融市场周三将休市，周四恢复交易。
交易商称，如果周三的选举没有出现大的骚乱，且俄罗斯军事干预乌克兰的行动没有出现最坏情况，周四开盘时市场基调将是买入兰特。
尽管周二公布的数据显示，南非失业率攀升，该国经济仍挣扎着积累动能，但预计现任总统Jacob Zuma领导的非洲国民大会将在5月7日举行的大选中获胜。(完)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)