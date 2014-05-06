南非汇市：兰特兑美元走强，但预计大选前将限于狭窄区间内

路透约翰内斯堡5月6日 - 南非兰特兑普跌的美元周二走强，因投资者对新兴市场的风险意愿重燃，但预计在大选前，兰特将限于狭窄区间内。

1501 GMT，兰特兑美元上扬0.3%，报10.5150兰特，在周一的区间内交投。

交易商称，国际投资者选择在周三选举日休市前进行稳妥交易。

分析师称，乌克兰政局动荡对市场人气的影响退居次席，导致兰特从欧元/美元的走向中寻找指引。

南非金融市场周三将休市，周四恢复交易。

交易商称，如果周三的选举没有出现大的骚乱，且俄罗斯军事干预乌克兰的行动没有出现最坏情况，周四开盘时市场基调将是买入兰特。

尽管周二公布的数据显示，南非失业率攀升，该国经济仍挣扎着积累动能，但预计现任总统Jacob Zuma领导的非洲国民大会将在5月7日举行的大选中获胜。(完)