南非汇市：兰特从多年高位回落，因有矿工被杀和乌克兰危机升级

《汇市简讯》欧元浮现出一些看涨迹象
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周一走软，因Lonmin旗下的Marikana矿场的一名矿工被杀引发投资者担忧，且乌克兰紧张局势不断升级损及总体市场人气。
1557 GMT，兰特兑美元 下跌至10.3735，周五纽约尾盘报10.3445。
交易商称，看似美元超卖，且兰特可能从上周触及的高位进一步回落。
南非本国投资者对该国铂金矿工罢工的担心加剧，因至少有一名Lonmin旗下的Marikana矿场的工人在返回工作岗位时被杀。(完)
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透北京4月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标增发总额不超过90 亿元人民币两期固息债，期限包括三年和五年。 上述三期债为该行今年第五期 和第四期 的增发债，票 面利率分别为3.89%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 3/5年：4月27日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月2日 起息日 3年：2017年4月10日 5年：
路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。