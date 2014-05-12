南非汇市：兰特从多年高位回落，因有矿工被杀和乌克兰危机升级

路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周一走软，因Lonmin旗下的Marikana矿场的一名矿工被杀引发投资者担忧，且乌克兰紧张局势不断升级损及总体市场人气。

1557 GMT，兰特兑美元 下跌至10.3735，周五纽约尾盘报10.3445。

交易商称，看似美元超卖，且兰特可能从上周触及的高位进一步回落。

南非本国投资者对该国铂金矿工罢工的担心加剧，因至少有一名Lonmin旗下的Marikana矿场的工人在返回工作岗位时被杀。(完)