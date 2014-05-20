南非汇市：兰特跌至两周低位，因投资者抛售新兴市场资产

路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特周二跌至两周低位，因投资者担忧全球经济成长，在海外和本国关键经济事件发生前抛售风险较高资产。

今日新兴市场承压，因投资者担忧中国经济成长步伐，使澳元和南非兰特等资源货币受创。

另外，俄罗斯/乌克兰危机，以及泰国爆发大规模游行示威，军方宣布戒严也让投资者倍感不安，从而加大了兰特面临的压力。

1545 GMT，兰特兑美元 较周一纽约汇市收盘价回落0.8%，报10.4420兰特。

日低为10.4775兰特，跌穿之前的支撑位区域10.4500兰特。