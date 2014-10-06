南非汇市：兰特上扬近1%，因南非新央行总裁将继续执行现行货币政策

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透约翰内斯堡10月6日 - 南非兰特兑美元周一攀升多达0.9%，因投资者对该国任命备受尊重的专家型官员Lesetja Kganyago继任央行行长表示欢迎。
之前任央行副总裁的Kganyago表示，央行的主要目标是保护兰特的价值，以支持均衡、可持续的经济成长，并保持金融系统稳定和通胀受控。
在总统祖马宣布上述任命后，兰特兑美元 升至11.2300兰特的日高，1528 GMT，报11.2580兰特，较上周五纽约汇市收盘价高0.7%。
“市场已经押注将会任命Kganyago继任，”Tradition Analytics在一份报告中称。
“兰特出现释然性上涨，显示上述决定将受到市场的广泛欢迎，除非有新任行长不会继续执行现有货币政策的其他理由。”(完)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价