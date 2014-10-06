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债券 | 2014年 10月 6日 星期一 23:58 BJT

南非汇市：兰特上扬近1%，因南非新央行总裁将继续执行现行货币政策

路透约翰内斯堡10月6日 - 南非兰特兑美元周一攀升多达0.9%，因投资者对该国任命备受尊重的专家型官员Lesetja Kganyago继任央行行长表示欢迎。

之前任央行副总裁的Kganyago表示，央行的主要目标是保护兰特的价值，以支持均衡、可持续的经济成长，并保持金融系统稳定和通胀受控。

在总统祖马宣布上述任命后，兰特兑美元 升至11.2300兰特的日高，1528 GMT，报11.2580兰特，较上周五纽约汇市收盘价高0.7%。

“市场已经押注将会任命Kganyago继任，”Tradition Analytics在一份报告中称。

“兰特出现释然性上涨，显示上述决定将受到市场的广泛欢迎，除非有新任行长不会继续执行现有货币政策的其他理由。”(完)
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