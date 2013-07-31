南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国第二季经济成长意外加快

路透约翰内斯堡7月31日 - 南非兰特兑美元周三下滑，跟随其他货币跌势，因美国第二季经济成长速度意外加快。

1442 GMT，兰特兑美元 报9.9110，较纽约周二收盘下跌近1%。

周三公布的数据显示，美国国内生产总值(GDP)成长环比年率初值为1.7%，令兰特承压。该数据强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年缩减货币刺激的预期。

一位交易员表示，“这完全是受美国GDP数据影响。美国数据向好意味着他们将停止量化宽松，所以所有资产都受到了打压。”

美联储在1800GMT结束了为期两日的会议。南非市场还将等待周五公布的7月美国非农就业数据。

该交易员称，若数据强劲，将使兰特兑美元重新跌破10兰特。近三周来兰特从未跌破该水准。

政府公债价格略有上扬，2026年到期的南非公债收益率(殖利率) 下跌1.5个基点至8.17%。2015年到期的南非公债收益率 下跌10个基点至6.145%。(完)

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