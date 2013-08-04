南非汇市：兰特上扬，因美国非农就业不及预期打压美元下跌

路透约翰内斯堡8月2日 - 南非兰特兑美元周五上扬，之前美国非农就业报告不及预期。

1502GMT，兰特兑美元 报9.8685，较周四纽约市场收盘价涨逾1%。

数据显示，美国7月非农就业岗位增幅不及预期，但失业率降至逾四年低位7.4%。该数据公布后，美元挫低。

兰特日内稍早一度跌穿10兰特，但美国就业市场喜忧参半的信号为美联储是否最早在9月开始缩减刺激计划笼罩一层疑云，之后兰特展开反弹。

但未来一周，美国正面经济数据可能给兰特带来压力。

“如果我们继续看到美国经济数据好转，那么兰特这波涨势将很快消失，”Bidvest Bank交易员Ion de Vleeschauwer表示。“如果美元转升，那么兰特或许再度跌至10。”

2015年到期政府公债收益率(殖利率) 跌2个基点至5.145%，2026年到期公债收益率 跌0.5个基点至8.165%。(完)

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