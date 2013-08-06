南非汇市：兰特兑美元下跌，政府公债收益率上升

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡8月6日 - 南非兰特兑美元周二一度下跌0.9%，大宗商品价格下滑令新兴市场货币承压。
政府公债收益率(殖利率)上升，上日一名央行副总裁重申了对通胀前景恶化的担忧，这暗示政策制定者下一步的利率行动很可能是加息而非降息。
1539 GMT，兰特兑美元 报9.9020，较周一纽约收盘9.8405下滑0.62%。兰特盘中一度触及两日低点9.9320。
Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示，“虽然美元全线下滑，但兰特走势仍然艰难。我们几次试图突破9.80，但很困难。没有本地因素影响兰特，只是需求问题。此外商品价格不佳，今天金价跌了不少。”
进口商需求也触发了兰特兑美元以外货币的止损盘，兰特兑欧元 下跌1.3%至13.1511。
政府公债跟随兰特跌势，2026年到期的南非公债收益率 跳升10个基点至8.175%。
2015年到期的南非公债收益率 较周一收盘上涨4.5%至6.12%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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