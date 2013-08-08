南非汇市：兰特兑美元上涨，受中国贸易数据提振

南非汇市：兰特续挫，上周两家评等机构将该国评等下调至垃圾级
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透约翰内斯堡8月8日 - 南非兰特兑美元周四上涨近1.4%，对疲弱的国内矿业和工厂产出数据反应不大，而中国的强劲贸易数据提振了商品货币。
兰特兑美元 触及四日高点9.8100兰特，在1618 GMT时报9.8130，较周三纽约收盘9.9500升1.38%。
“之前公布的中国贸易数据向好，令美元承压，而令人失望的国内矿业数据并未造成太大反应，”Tradition Analytics表示，其所称的数据是指6月矿业产出较去年同期下滑6.2%。
“由于考虑到明天是公共假日，投资者可能仍旧偏好逢低买入，”Tradition补充道。
南非金融市场将在周五因妇女节休市。
另一份数据显示，6月工厂制造业产出同比增速放缓至0.4%，而5月为2.1%。兰特对此反应不大。
公债与兰特同步上涨。2026年到期的南非公债收益率 跌3个基点至8.17%。2015年到期的南非公债收益率 跌4个基点，报6.085%。(完)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
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