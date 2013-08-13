南非汇市：兰特兑美元下滑，受美国零售销售数据打压

路透约翰内斯堡8月13日 - 南非兰特兑美元周二下滑，触及逾一周低点，此前公布的美国零售销售数据强劲，提振了美元。

1522GMT，兰特兑美元 报9.9825，较周一纽约收盘价下跌近1%，稍早一度跌至盘中低点9.9980。

美国7月核心零售销售较前月增长0.5%，增幅为七个月来最大，并超过预估的增长0.3%。该数据推动美元升至一周高点，并预示经济增长加速，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激举措。

Rand Merchant Bank交易员Ian Martin称，“下午兰特的走势受到了美国数据以及美元全线走强的左右。”

Martin并称，兰特未来几日可能仍处于守势，兑美元或会跌破10兰特关口。

政府公债价格也下滑，2026年到期的南非公债收益率 上扬13个基点至8.3%，2015年到期的公债收益率 涨2个基点至6.11%。（完）

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